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Asya-Pasifik'te Çin Yeni Yılı Kutlamaları Başladı

Asya-Pasifik'te Çin Yeni Yılı Kutlamaları Başladı
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Asya-Pasifik ülkeleri, yenilenmeyi ve aile birliğini simgeleyen Bahar Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. 2024 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne kaydedilen bu özel gün, 29 Ocak'ta başlayacak.

HONG KONG, 19 Ocak (Xinhua) -- Asya-Pasifik ülkelerindeki insanlar, Bahar Bayramı diye de bilinen Çin Yeni Yılı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Çin ay takviminin ilk günü olan bu özel gün, yenilenmeyi ve aile birliğini simgeliyor.

2024 yılında UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilen Bahar Bayramı, dünyanın dört bir yanındaki insanları kapsayıcı ve şenlikli ruhunu keşfetmeye davet ediyor.

Çin Yeni Yılı bu yıl 29 Ocak'ta başlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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