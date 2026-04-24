Haberler

"Astoria Grande" kruvaziyeri 1060 yolcusuyla Amasra'ya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 1060 yolcu ve 452 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 95'inci seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ve Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya 2022'den bu yana 80 bin 380 turist getiren geminin akşam saatlerinde Soçi'ye döneceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı

Kainat Güzeli cinayetinde korkunç detay! Bebeği için cesediyle...
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı

Okullarda yeni dönem! Bakan Tekin tek tek açıkladı
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti

Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı

Kainat Güzeli cinayetinde korkunç detay! Bebeği için cesediyle...
Polis memurunun dikkati hayat kurtardı

Polisin dikkati hayat kurtardı
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar

Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar