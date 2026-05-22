Kazakistanlı çocuklar, derslerinde Türk kültürü ve geleneklerini canlandırdı

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki uluslararası bir okulda Türkiye'yi konu alan proje etkinliğinde öğrenciler, Türk kültürü ve geleneklerini sahneye taşıdı.

Ezbere dayalı klasik eğitim anlayışından farklı olarak öğrencilerin araştırma yapmasını, farklı toplumları ve kültürleri tanımasını hedefleyen İlk Yıllar Programı (PYP) kapsamında okulun üçüncü sınıf öğrencileri, bu yıl Türkiye'yi tanıtma görevini üstlendi.

Öğrenciler, etkinlik sürecinde Türk halkının yaşam biçimine ve geleneklerine ilişkin kapsamlı araştırmalar yaptı. Sınıf süslemelerinden kullanılan materyallere kadar birçok ayrıntıyı kendi elleriyle hazırlayan çocuklar, Türk kültürünü çeşitli gösterilerle yansıttı.

Etkinlikte Türkiye'deki misafir ağırlama kültüründen askere uğurlama geleneklerine kadar çeşitli sahneler canlandırılırken, öğrenciler halay çekti ve Türkçe şarkılar seslendirdi. Çocukların sahne performansı, veliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Sınıf öğretmeni Raygül Altaykızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin PYP programı kapsamında "Gelenek ve Görenekler" teması çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin Türk halkının kültürünü ve geleneklerini kendi araştırmalarıyla öğrenerek kapsamlı şekilde tanıttığını belirten Altaykızı, "Bu süreçte çocukların kardeş Türk halkına karşı duydukları saygının ve sevginin arttığını, Türk diline olan ilgilerinin geliştiğini gözlemledik." dedi.

Etkinliğin okul yönetimi ve velilerin desteğiyle başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Altaykızı, tüm öğrencilerin projeye aktif katılım sağladığını kaydetti.

Altaykızı, bu tür etkinliklerin çocukların dünya görüşünü genişlettiğini vurgulayarak, "Farklı halkların kültürlerini tanımak çocukların merak duygusunu artırıyor ve dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmalarına katkı sağlıyor." dedi.

Uluslararası bir okul olmaları nedeniyle farklı ülke kültürlerini de tanıma fırsatı bulduklarını anlatan Altaykızı, öğrencilerle yapılan değerlendirmelerin ardından Türkiye'nin özellikle çocukların talebi doğrultusunda seçildiğini belirtti.

Altaykızı, öğrencilerin tatil dönemlerinde aileleriyle Türkiye'ye gittiklerini dile getirdiklerini, bu nedenle proje konusu olarak Türkiye'nin seçildiğini vurguladı.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Astana Büyükelçisi'nin eşi Ahu Kapucu da Türkiye'nin uluslararası bir okulda proje konusu olarak seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kapucu, çocukların Türkiye'yi yalnızca tanımakla kalmayıp derinlemesine araştırdıklarına dikkati çekerek, "Çocukların Türkçe ile Kazakça arasındaki benzerlikleri fark etmiş olması da çok anlamlı. Bu, iki halk arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor." dedi.

Öğrenciler ve velilerin ilgisinin kendisini duygulandırdığını belirten Kapucu, "Çocukların ve ailelerin gözlerindeki o ışığı gördüm. Aramızda yürekten bir bağ olduğunu hissettim." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda öğrencilere ve velilere Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.