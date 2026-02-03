'ASSAN Group' soruşturması tamamlandı

'ASSAN Group'a yönelik 'Askeri casusluk' soruşturması tamamlandı. 5 şüpheli hakkında 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma' suçlarından, şirketin yöneticisi Emin Öner hakkında ayrıca 'FETÖ üyeliği' suçundan dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ASSAN Savunma Sanayi firmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında şüpheliler ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan, Mesut Ateş ve Ali Avcı hakkında, 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma' suçlarından dava açıldı. Ayrıca şüpheli Emin Öner hakkında 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da dava açıldı. Hazırlanan iddianame, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.