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Assam'da Pirinç Hasadı Başladı

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Assam eyaletinde tarlalar hasat mevsiminde altın renkli çeltik kabuklarıyla bezenirken, çiftçiler mahsulü toplamak için çalışmalara başladı.

NAGAON, 27 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde tarlalar hasat mevsiminde altın renkli çeltik kabuklarıyla bezenirken, Nagaonlu çiftçiler aylarca süren zorlu bir çalışmanın ardından mahsulü toplayıp işlemek için kolları sıvadı.

Assam'ın en önemli ürünü olan pirinç, 2,54 milyon hektar gibi kayda değer bir alanda yetiştiriliyor ve eyaletin tüm tahıl üretiminin yaklaşık yüzde 96'sını teşkil ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Assam Tarım Güncel Haberler

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