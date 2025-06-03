Assam'da Aşırı Yağış ve Seller 19 Can Aldı

Assam'da Aşırı Yağış ve Seller 19 Can Aldı
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Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen aşırı yağış ve seller, 500.000'den fazla insanı olumsuz etkiledi. Yetkililer, şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ASSAM, 3 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletini vuran aşırı yağış ve seller yarım milyondan fazla insanı olumsuz etkiledi.

Yetkililer salı günü yaptıkları açıklamada, eyalette şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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