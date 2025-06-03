Assam'da Aşırı Yağış ve Seller 19 Can Aldı
Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen aşırı yağış ve seller, 500.000'den fazla insanı olumsuz etkiledi. Yetkililer, şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
ASSAM, 3 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletini vuran aşırı yağış ve seller yarım milyondan fazla insanı olumsuz etkiledi.
Yetkililer salı günü yaptıkları açıklamada, eyalette şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel