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Asrın felaketi 85 saniye sürdü... Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı

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Asrın felaketi 85 saniye sürdü.

Asrın felaketi 85 saniye sürdü... Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı

AYDIN - Asrın en büyük doğal felaketinin yaşandığı deprem anının güvenlik kamerası görüntüleri adeta korku filmlerini aratmadı. Jeneratör ile çalışan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde zelzelenin tam 85 saniye sürdüğü görüldü.

Depremin yıkıcı etkisinin en şiddetli yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da resmi kurumların elektrik kesintilerinde kayıt aldığı deprem anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Deprem sırasında yayılan ses ve yeryüzünün sallanışı korku filmlerini aratmazken depremin tam olarak 85 saniye sürdüğü görüldü.

Binlerce binanın yıkılmasına, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan zelzelenin önce hafif olarak başladığı daha sonra ise şiddetini iyice arttırdığı görüldü. Ardından depremin 75'inci saniyesinden sonra sarsıntıların yavaşlayarak devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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