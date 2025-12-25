Haberler

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5 Ocak'ta başlayacak

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 2026-MSÜ başvurularının 5 Ocak 2026'da başlayacağını ve 29 Ocak 2026'da sona ereceğini duyurdu. Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 5 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "2026-MSÜ başvuruları 5 Ocak 2026'da başlayacak olup, 29 Ocak 2026'da sona erecektir. Sınav başvurusu, 'https://osym.gov.tr' resmi internet adresinden yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
