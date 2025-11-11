Askeri Kargo Uçağı Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel