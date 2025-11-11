Askeri Kargo Uçağı Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düştü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" denildi.