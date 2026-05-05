Aşırı sağcı İsrailli Bakan, Arap ülkelerini işgal ederek topraklarını genişletme çağrısı yaptı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'den daha fazla toprak işgal ederek ülkenin sınırlarını genişletilmesi çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, "Hala bu savaşın; İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'daki sınırlarında değişikliklerle son bulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İsrail ordusunun Lübnan'da çok daha geniş alanları "kontrol altına alması" gerektiğini savunan Smotrich, "Filistin devleti vizyonunu gündemden ebediyen kaldırma" çabası içinde olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını işgal ettiğini kabul eden aşırı Sağcı Bakan, İran'dan gelebilecek her türlü saldırı senaryosuna hazırlıklı olduklarını, ABD yönetimi ile aralarında sıkı bir koordinasyon olduğunu kaydetti.

Aşır sağcı İsrailli Bakan Smotrich, ortak askeri ve ekonomik baskı sonucunda İran halkının "rejimi içeriden devireceği" iddiasında bulundu.

Kaynak: AA
