Aşılamayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gebe sayısı düştü

ANKARA (AA) - Ankara İl Sağlık Müdürü Ahmet Zülfikar Akelma, gebelerdeki Kovid-19 aşılama oranının yüzde 60'ı geçmesiyle ölümlerin azaldığını belirterek, "2022'nin ilk 3 ayında kaybettiğimiz 2 annemiz var. Daha önceki yıllardaki sayımız çok daha fazlaydı, toplam 30'u geçti." dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Gebede ve Yenidoğanda Kovid-19 Enfeksiyonu: Olgu Yönetimi Paneli" düzenlendi.

Panelin açılışında bir konuşma yapan Akelma, sağlıkçıların 2 yıllık süreçte Kovid-19'a karşı özveriyle mücadele ettiklerinin altını çizerek, Ankara'da salgının yoğun olduğu zamanlarda, yaklaşık 20 bin çağrının cevaplandığı günlerin yaşandığını belirtti.

Zorlu günlerin ardından Ankara'daki Kovid-19 vaka yoğunluğunun azaldığına işaret eden Akelma, her 100 bin kişide görülen vaka sayısının 1000'li rakamlardan 390'lara kadar düştüğünü söyledi.

Zülfikar Akelma, salgın sürecinde edinilen tecrübelerle Kovid-19'la nasıl mücadele edilmesi gerektiğini öğrendiklerini dile getirerek, "Bütün Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ını Ankara'da kamu hastaneleri takip ve tedavi etmiş, yüzde 10'luk kısmına da üniversite ve özel hastanelerin baktığını görüyoruz." diye konuştu.

"Kovid-19 yoğun bakımlarımızın yüzde 40'ı şu an boş"

Vaka sayıları azalmasına karşın salgının devam ettiğini vurgulayan Akelma, "Salgın sürecinde artık aşılarımız var. Ankara genelinde hedef nüfusun yüzde 82'nin üzerinde bir aşılama oranına ulaşmış durumdayız." bilgisini paylaştı.

Akelma, Kovid-19'un yeni varyantlarının eskisi kadar ağır seyretmediğine işaret ederek, "Bu durum, hastanelerimizdeki yoğunluğu da rahatlattı. Kovid-19 yoğun bakımlarımızın yüzde 40'ı şu an boş durumda. Kovid-19 servis yataklarındaki boşluğumuz ise yüzde 60'lara yükseldi. Önümüzdeki günlerde bu durumun daha da rahatlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gebelerdeki aşılama oranı yüzde 60'ı geçmeye başladı"

Ankara İl Sağlık Müdürü Ahmet Zülfikar Akelma, Kovid-19'un özellikle 65 yaş üstündekilerde daha ağır seyrettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Kovid-19 konusunda hassas gruplardan birini de gebeler oluşturuyor. Gebelerin tablosu bir dönem çok canımızı yaktı. Gebe ölümlerine iki kat fazla üzülüyorsunuz çünkü bu işin içinde çoğu zaman yenidoğan da oluyor. Bu çok acı bir durum. İlk zamanlarda gebeleri aşıya ikna etmeyi başaramadık. Son dönemdeki çalışmalarımızda gördük ki gebelerde de yüzde 50'nin üzerinde bir aşılama oranına ulaştık. Hatta bu oran en son yüzde 60'ı geçmeye başladı. Bu da gebelerdeki mortaliteyi düşürdü. 2022'nin ilk 3 ayında kaybettiğimiz 2 tane annemiz var. Daha önceki yıllardaki sayımız çok daha fazlaydı, toplam 30'u geçti."

Akelma, salgın sürecinde zaman zaman yenidoğanlarda da ağır vakaların yaşandığını belirterek, gebelerin aşılanmasıyla yenidoğanlardaki durumun da daha iyi seyretmeye başladığını kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu da salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlıkçıları rahmetle andı, hastalara acil şifalar diledi.

Kovid-19'la mücadelenin başladığı günden beri yoğun mücadele verdiklerini belirten Kotanoğlu, salgının en kısa zamanda sona ermesini diledi.

Programa, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, çocuk ile kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde görevli hekimler de katıldı.