Aşık Veysel'in Mavi Anadolu Düşüncesi Salt Galata'da İncelenecek

Salt Galata'daki 'Karanlık Dünya' sergisi kapsamında düzenlenecek etkinlikte, Aşık Veysel'in Mavi Anadolu düşüncesi ve onun yeri ele alınacak. Emre Gönlügür, bu etkinlikte Aşık Veysel'in dostlarıyla ilişkisini ve ‘Karanlık Dünya’ filminin dönüşümünü değerlendirecek.

Salt Galata'daki "Karanlık Dünya" sergisi paralelinde, Mavi Anadolu düşüncesinde Aşık Veysel Şatıroğlu'nun yeri ele alınacak.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım'da 18.30'da "Boz Bir Kımıldanış: Mavi Anadolu Düşüncesinde Aşık Veysel" başlıklı etkinlik düzenlenecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Emre Gönlügür, etkinlikte Şatıroğlu'nun Mavi Anadolu tartışmasının kurucu figürlerinden Sabahattin Eyüboğlu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu ile dostluğunun izini sürecek.

Gönlügür, ayrıca "Karanlık Dünya / Aşık Veysel'in Hayatı (1953)" filminin yapım aşamasından itibaren geçirdiği dönüşümleri, dönemin ulusal kalkınma vaatleriyle şekillenen toplumsal ve politik tahayyül ile ilişkili olarak değerlendirecek.

Karanlık Dünya sergisi, Metin Erksan'ın yönettiği ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun senaryosunu yazdığı, Aşık Veysel'in yaşam öyküsü etrafında gelişen aynı adlı filmi, 1950'li yılların kültürel iklimi içerisinde inceliyor.

Sanatçı Mike Bode ile senarist Caner Yalçın'ın uzun soluklu araştırmasını temel alan sergi kapsamında 4 Aralık'ta Mike Bode, Caner Yalçın ve Elif Kamışlı, 11 Aralık'ta Dilek Kaya ve Fırat Yücel Salt Galata'da söyleşi yapacak. Film 6 Aralık'ta Salt Beyoğlu'nda gösterilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
