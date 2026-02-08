Haberler

Hatay'da Nehre Düşen HATSU Personeli İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 gün önce Asi Nehri'ne düşerek kaybolan HATSU personeli Berkan Karakaya'nın bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çeşitli ekiplerin katıldığı çalışmalarda su altı ve yüzey taramaları yapılıyor.

HATAY'ın Defne ilçesinde 5 gün önce Asi Nehri'ne düşerek suda kaybolan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli Berkan Karakaya'yı arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat akşamı Asi Nehri'ne düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Berkan Karakaya'nın bulunması için vatandaşlar ile çeşitli kurumlardan arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar, 5'inci gününde devam ediyor. HATSU personeli olduğu öğrenilen Karakaya için su altı ve yüzey taramaların yanı sıra sazlık alanda detaylı kontrol yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
