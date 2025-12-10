ASELSAN HEARTLINE OED, Hacettepe Üniversitesinde kullanımda

ASELSAN tarafından üretilen, ani kalp durmalarında veya kalp krizi vakalarında ilk yardım müdahalesinde kullanılacak HEARTLINE Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, Hacettepe Üniversitesinde kullanıma sunuldu.

ASELSAN'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek, havalimanları, kampüsler ve AVM'ler gibi insan yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda OED kullanımına yönelik yayınlanan yönetmelik doğrultusunda, kullanıcı dostu arayüzü ve akıllı teknolojisiyle HEARTLINE OED cihazı, Güvenli Kampüs Projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi kampüslerinde yerini aldı.