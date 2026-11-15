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ASEAN, Manila'da göçmen işçilerin korunmasını hedefleyen deklarasyonu kabul etti

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ASEAN, Manila'daki 49. Liderler Zirvesi'nde göçmen işçilerin adil ve etik işe alım süreçlerinde korunmasını hedefleyen deklarasyonu kabul etti. Filipinler Göçmen İşçiler Bakanı Cacdac, deklarasyonun yaklaşık 600 bin Filipinli dahil göçmen işçileri koruyacağını söyledi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), göçmen işçilerin üye ülkelerde "çevrim içi dolandırıcılık merkezleri gibi istismara karşı savunmasız kaldıkları süreçlerde" korunmasını hedefleyen deklarasyon kabul etti.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, başkent Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 49. Liderler Zirvesi'nde göçmen işçilere ilişkin deklarasyon kabul edildi.

"Göçmen işçiler için adil, etik ve sürdürülebilir işe alım" konulu deklarasyonla işe alım sürecinde şeffaf ve adil sürecin desteklenmesi, göçmen işçilerin korunması ve ASEAN üye ülkeleri arasında işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Filipinler Göçmen İşçiler Bakanı (DMW) Hans Leo Cacdac basına yaptığı açıklamada, bu deklarasyonla yaklaşık 600 bin Filipinli dahil göçmen işçilerin ASEAN üye ülkelerinde korunmasının sağlanacağını ifade etti.

Cacdac, bu deklarasyonun işçileri özellikle çevrim içi işe alım gibi "istismara karşı savunmasız bırakan" süreçleri ele aldığını vurgulayarak, çevrim içi dolandırıcılık merkezlerinde mahsur kalan Filipinlilerin kurtarılması ve ülkeye geri getirilmesi için işbirliğinin destekleneceğini kaydetti.

DMW Bakan Yardımcısı Levinson Alcantara da bildirinin, ASEAN'ın 2026-2030 çalışma planına dahil edildiğini, 2027'nin başından itibaren uygulamanın başlayacağını bildirdi.

Alcantara, bildirinin, "etik olmayan işe alım yapılan üye ülkelerin uygun adım atmamasına yönelik ceza veya yaptırım içermediğine, işbirliğini güçlendirmeye odaklandığına" dikkati çekti.

Kaynak: AA
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