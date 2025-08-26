ASEAN-Çin Turizm Güvenliği Forumu Yangon'da Yapıldı

ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Myanmar'da düzenlenen ASEAN-Çin Turizm Güvenliği ve Emniyeti Forumu'nda bölgesel turizmi geliştirmek amacıyla güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

YANGON, 26 Ağustos (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Myanmar'ın Yangon kentinde düzenlenen ASEAN-Çin Turizm Güvenliği ve Emniyeti Forumu'nda video konferans yoluyla bir konuşma yaptı, 25 Ağustos 2025.

ASEAN-Çin Merkezi, Myanmar Otel ve Turizm Bakanlığı ile Lancang-Mekong Entegre Yasa Uygulama ve Güvenlik İşbirliği Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen forumda, sağlam bir güvenlik bariyeri oluşturulması, bölgesel turizmin ve refahın geliştirilmesi ile zorlukların üstesinden gelmek için uygulanacak önlemlerin araştırılması konuları ele alındı. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

