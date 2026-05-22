Haberler

Bingöl'de 33 şehit için anma mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bingöl Şube Başkanı Naim Tan, 24 Mayıs 1993'te Bingöl'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 33 asker için anma mesajı yayımladı.

Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bingöl Şube Başkanı Naim Tan, 24 Mayıs 1993'te Bingöl'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 33 asker için anma mesajı yayımladı.

Tan, mesajında, birliklerine gitmek üzere yola çıkan silahsız askerlerin hain saldırıda şehit edildiğini belirtti.

Saldırının yalnızca askerlere değil Türkiye'nin birlik ve beraberliğine yönelik gerçekleştirildiğini ifade eden Tan, Bingöl halkının o dönemde tüm baskılara rağmen devletinin yanında yer aldığını kaydetti.

Tan, "Bu acı olay yalnızca şehit ailelerinin değil tüm Bingöl halkının ve aziz milletimizin yüreğinde derin yaralar açmıştır. Aradan geçen yıllara rağmen acısı ilk günkü tazeliğini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

25 yıllık sır çözüldü! Hande Çinkitaş cinayetinde baba tutuklandı

25 yıllık sır çözüldü! Küçük Hande'nin katili en yakını çıktı
11 yaşındaki çocuk tırın altında kaldı! Korkunç kaza kamerada

11 yaşındaki çocuk tırın altında kaldı! Korkunç kaza kamerada
Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim

Maça saatler kala bayram ettiren haber! Kupayı alırlarsa yaşadılar
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası

Milyonluk iskan sonrası düğmeye basıldı! Belediye başkanı gözaltında
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?