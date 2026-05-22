Bingöl'de 33 şehit için anma mesajı

Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bingöl Şube Başkanı Naim Tan, 24 Mayıs 1993'te Bingöl'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 33 asker için anma mesajı yayımladı.

Tan, mesajında, birliklerine gitmek üzere yola çıkan silahsız askerlerin hain saldırıda şehit edildiğini belirtti.

Saldırının yalnızca askerlere değil Türkiye'nin birlik ve beraberliğine yönelik gerçekleştirildiğini ifade eden Tan, Bingöl halkının o dönemde tüm baskılara rağmen devletinin yanında yer aldığını kaydetti.

Tan, "Bu acı olay yalnızca şehit ailelerinin değil tüm Bingöl halkının ve aziz milletimizin yüreğinde derin yaralar açmıştır. Aradan geçen yıllara rağmen acısı ilk günkü tazeliğini korumaktadır." ifadelerini kullandı.