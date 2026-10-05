ASAT, Tarım ve Orman Bakanlığından Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazandı

ASAT, Tarım ve Orman Bakanlığından Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, Tarım ve Orman Bakanlığının Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazandı. ASAT, su kayıp ve kaçaklarını azaltma ile atıksuyun geri kazanım oranını artırma çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), "Mavi Su Verimliliği Belgesi" almaya hak kazandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASAT, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, Kentsel Su Verimliliği Sektörü – Yerel Yönetimler Kategorisinde "Mavi Su Verimliliği Belgesini" kazandı.
Mavi Su Verimliliği Belgesi, su kullanımının izlenmesi ve kayıt altına alınması, mevcut durumun değerlendirilmesi, su verimliliği hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaların planlanmasını içeren bir sistemin oluşturulmasını esas alıyor.
ASAT, içme ve kullanma suyu sistemlerinde kayıp ve kaçakların azaltılması, kentsel atıksuyun geri kazanım oranının artırılması ve mevcut su kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Su verimliliğinin yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmaması amacıyla sektörel ve bireysel ölçekte eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülüyor.