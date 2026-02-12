Asarcık'ta Sigara Bırakma Polikliniği hizmete girdi
Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, ilçedeki yeni Sigara Bırakma Polikliniğini ziyaret ederek, uzmanlardan bilgi aldı ve sigara zararları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, ilçede faaliyete başlayan Sigara Bırakma Polikliniğini ziyaret etti.
Korkmaz, Asarcık İlçe Devlet Hastanesinde hizmete giren Sigara Bırakma Polikliniğini ziyaret ederek, Uzm. Dr. Hüseyin Şahin'den faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Ziyarette sigaranın zararlarına dikkat çekilerek, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.
Sigara Bıraktırma Polikliniğinde, hastanede aile hekimliğini yürüten Dr. Hüseyin Şahin tarafından hizmet veriliyor.
Ziyarette Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Oğuzhan Kaya, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Sinan Demirkol ve hastane müdürü Doğan Çayır da bulundu.