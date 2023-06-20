Asarcık'ta sağanak etkili oldu
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Asarcık ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Asarcık ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, trafikte aksama yaşandı.
Bazı köy yollarında toprak kaymaları meydana geldi, akarsuların debileri yükseldi.
Asarcık Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları, oluşabilecek sel, baskın, toprak kaymasına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Mehtap Köşüş - Güncel