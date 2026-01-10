Haberler

Asarcık Belediyesi 2026'nın ilk meclis toplantısını yaptı

Güncelleme:
Asarcık Belediyesi, 2026 yılının ilk belediye meclis toplantısını Belediye Başkanı Şerif Kılağuz başkanlığında düzenledi. Toplantıda ilçe gelişimi ve imar konuları ele alındı.

Asarcık Belediyesi, 2026 yılının ilk belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye binasında Belediye Başkanı Şerif Kılağuz başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçenin gelişimi ve kalkınmasına yönelik gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıda imar konuları öncelikli olarak görüşülürken, alınan kararların Asarcık'ın geleceğine katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Meryem Argüç - Güncel
