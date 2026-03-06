Haberler

Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç

Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç
Güncelleme:
Hindistan’da arızalanan bir asansörden inmeye çalışan adam, kabinin hareket etmesi üzerine asansörle kat arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Hindistan’da bir apartmanda meydana gelen asansör arızası saniyelerle faciaya dönmekten kurtuldu. İneceği kata gelen bir adam, asansörden çıkmak için adım attığı sırada kabinin aniden hareket etmesiyle büyük bir tehlike atlattı. O anlar asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

ASANSÖRLE KAT ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Olay, Hindistan’da bir apartmanda yaşandı. TRT Haber'in servis ettiği görüntülere göre; asansörle yukarı çıkan bir adam, ineceği kata geldi ve kapı açılınca dışarı adım attı. Ancak kabin beklenen şekilde durmadı ve hareket etmeye devam etti. Tam bu sırada durumun farkına varan adam, refleksle kendini ileri atarak asansör ile kat arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Faciaya ramak kala yaşanan o anlar, asansörün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde adamın kapı açılır açılmaz adım attığı, ancak asansörün hareket ettiğini fark edince hızla kendisini ileri attığı görülüyor.

Çağla Taşcı
Haberler.com
