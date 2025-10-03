Haberler

Asansör Kazasında 4 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Mersin Tarsus'ta Pelin Kıyga'nın ölümüne neden olan asansör kazası ile ilgili gözaltına alınan 4 kişi, mahkeme tarafından tutuklandı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde Pelin Kıyga'nın (27) hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Sadık Sökmen (41), Mahmut Köse (45), Fatih Mehmet Ceylan (46) ile Murat Abalı (32), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
