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Artvin Valisi Cengiz Ünsal başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal başkanlığında İl Özel İdaresinin yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik alt ve üstyapı hizmetleri değerlendirildi.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı.

İl Özel İdare Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıda, İl Özel İdaresinin yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik alt ve üstyapı hizmetleri değerlendirildi.

Vali Ünsal, kırsal altyapıya yönelik hizmetler ve ildeki yaşam kalitesini yükseltmek için toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri daha üst noktalara çıkarmanın gayretiyle çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Cengiz Ünsal Politika Güncel Haberler

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