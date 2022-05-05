Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı 'sakin şehir' (Cittaslow) ünvanlı Artvin'in Şavşat ilçesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı 'sakin şehir' (Cittaslow) ünvanlı Artvin'in Şavşat ilçesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şavşat'ta çetin geçen kışın ardından ilkbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü kısa sürdü. Mayıs ayında ilçeye bağlı bin 600 rakımlı Oba köyünde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan köyde, çiçek açan ağaçlar ve yeşillenen örtünün üzerine kar yağdı. Beyaza bürünen tabiat yağlı boya tablolarını aratmadı.

(Ömer Faruk Duman /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık, Artvin, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title