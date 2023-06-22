Artvin Hopa'da Turistik Otelde Yangın Çıktı

Artvin'in Hopa ilçesindeki turistik bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hopa Belediyesi'nin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; Hopa'da bir otelin en üst katında bugün yangın çıktı. Alevler diğer katlara da sıçrayınca otelde kalanlar ve çalışanlar tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediliyor.