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Artvin'de yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

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Artvin'in Arhavi ilçesinde evinde otururken yorgun mermi isabet eden 66 yaşındaki Suzan A., sağ el parmağından yaralandı. İlk müdahalenin ardından Trabzon'daki hastanede tedaviye alındı.

Artvin'de yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan kadın, Trabzon'da tedavi altına alındı.

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Ulukent köyünde yaşayan Suzan A'ya (66), evinde bulunduğu sırada, gece saatlerinde pencereden giren yorgun mermi isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağ el parmağından yaralanan Suzan A, Arhavi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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