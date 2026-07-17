Kırsalda yiyecek arayan ayı, dronu fark edince kaçtı

ARTVİN'de kırsal alanda yiyecek arayan ayı, dron kamerasıyla görüntülendi. Kendisine yaklaşan dronun pervane sesini duyan ayının hızla koştuğu anlar kameraya yansıdı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için yaylaların yanı sıra köylere iniyor. Artvin'in Ardanuç ilçesinde yiyecek arayışındaki yetişkin bozayı, bölgede dronla çekim yapan bir kişi tarafından fark edildi. Ayıyı görüntülemek isteyen dron operatörü, cihazın irtifasını düşürerek hayvana yaklaştı. Bu sırada dronun sesini duyan ayı aniden irkilerek hızla koşmaya başladı. O anlar dronla görüntülenirken, yamaç boyunca koşan bozayı, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı