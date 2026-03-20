Artvin'de bayramlaşma programı düzenlendi

Artvin'de düzenlenen bayramlaşma programında Vali Turan Ergün, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ergün, Türkiye'nin huzur içinde bayram kutlayabilen bir ülke olduğunu belirtti.

Artvin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Artvin Öğretmenevi Salonunda organize edilen programda, Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, katılımcıların bayramını kutladı.

Bayramların toplumun tüm kesimlerini bir araya getirdiğini belirten Ergün, bu buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

Vali Ergün, birçok yerde savaş ve huzursuzluk olduğuna işaret ederek, "Türkiye ise adeta bir vaha gibi, vatandaşlarının huzur içinde bayramını kutlayabildiği bir ülke konumunda. Bunun kıymetini bilmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş

Bu masada dönen muhabbeti duyunca çıldırmış
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek

Bayram namazını kılan Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
9 gollü tarihi maça damga vuran kare

Tarihi geceye damga vuran olay
Netanyahu'dan 'Savaş ne zaman biter?' sorusuna yanıt

"Savaş ne zaman biter?" diye soruldu! İşte verdiği yanıt
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş

Bu masada dönen muhabbeti duyunca çıldırmış
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü