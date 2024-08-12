Artvin'deki okulda doğal gaz dönüşümü sırasında çıkan yangın söndürüldü

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki bir okulun kazan dairesinde doğal gaz dönüşüm çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehit Dursun Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kalorifer kazanının doğal gaza dönüştürülmesi için yapılan söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluşurken, okuldaki 1 görevli de dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen görevli tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.