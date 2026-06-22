Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
Artvin'de Borçka-Hopa kara yolu Cankurtaran Tüneli'nde motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
ARTVİN'de Borçka-Hopa kara yolu Cankurtaran Tüneli'nde motosikletin kamyona çarptığı kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Borçka-Hopa kara yolu Cankurtaran Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde giden plakası öğrenilemeyen Umut Y. idaresindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada Umut Y. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Umut Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, tünel içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı