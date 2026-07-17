Artvin'de çocukların 'model uçak kursu' heyecanı

ARTVİN'de Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen 'Model Uçak Kursu'nda ilkokul öğrencileri, kendi model uçaklarını tasarlayıp uçurmanın heyecanını yaşadı. 8 gün boyunca devam eden kursta çocuklar, havacılıkla tanışmanın yanı sıra el becerilerini de geliştirme fırsatı buldu.

Türk Hava Kurumu (THK) Artvin Şubesi tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kentteki 7 Mart İlkokulu'nda düzenlenen 'ATA Model Uçak Kursu' başarıyla tamamlandı. 8 gün süren ve 32 saatlik eğitim alan öğrenciler, Model Uçak Eğitimcisi Mevlide Şimşek eşliğinde kendi model uçaklarını tasarladı. Kurs sonunda çocuklar, büyük emek verdikleri model uçaklarını ilk kez uçurarak havacılıkla tanışmanın heyecanını yaşadı, el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

'KURSUMUZ YAZ BOYUNCA DİĞER OKULLARIMIZDA DA DEVAM EDECEK'

Kurs Eğitmeni Mevlide Şimşek, kursun başarıyla geçtiğini belirterek, "Amacımız insan, çocuklarımıza havacılığı sevdirmek. Malzemelerimiz Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı tarafından geldi, öğrencilerimizin kurslarımızda yapması için. 32 saatlik bir kurs, sekiz gün sürdü. Yaz boyunca diğer okullarımızda da kursumuz devam edecek" dedi.

Kursiyer Elif Eslem Yılmaz "Kardeşim, annem burada uçak yapmaya geldik. Güzel geçti. Uçağımızı HÜRKUŞ'tan esinlenerek yaptık" ifadelerini kullandı. Kursiyer öğrencilerden 10 yaşındaki Betül Yıldırım, "Uçağımızı babamla birlikte yaptım ben. İlk önce tahtaları birleştirdim. İlk defa yapıyorum. Uçağımı odamın en güzel köşesinde koymayı düşünüyorum" dedi.

Uras Bilgin de "Bu kursa ailemle vakit geçirmek için başlamak istedim. Sonra uçağı yaptık. Önce tahtadan bir iskelet yaparak yapıştırdım. Sonra onu kaldırıp uçağın diğer parçalarını da yaptım. Daha önceden böyle bir kursa katılmadım ama evde mesela maket kağıt el işleri yapmayı seviyorum. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı