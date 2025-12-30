Haberler

Artvin'de 203 köy yolu kardan kapandı

Artvin'de 203 köy yolu kardan kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonucunda 203 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediyeler ve karayolları ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ARTVİN'de etkili olan kar yağışı sonrası 203 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kar nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü. Kar ve tipi nedeniyle Artvin ile ilçelerinde 203 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin kardan kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ile tuzlama çalışmalarına ağırlık veriliyor. Öte yandan Şavşat-Ardahan kara yolunun Sahara Geçidi'nin yoğun yağış, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
'Daltonlar' davasındaki arbedeye soruşturma: Üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi

"Daltonlar" davasındaki arbede 3 avukatın başını yaktı
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı! Cemil Koç'un sözleri çıldırttı

Ayşe Tokyaz duruşmasında Cemil Koç'un sözleri çıldırttı: Hepinizi...
Rus iş insanının lüks oteli 6 milyar TL'ye satışa çıkarıldı

"Otelciler Kralı"nın dev oteli satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam
Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Şehit polisler için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu! Geride 7 evlat kaldı

Yüreğimiz yangın yeri! Geride 7 evlat kaldı, gözyaşları sel oldu