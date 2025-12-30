Artvin'de 203 köy yolu kardan kapandı

ARTVİN'de etkili olan kar yağışı sonrası 203 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kar nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü. Kar ve tipi nedeniyle Artvin ile ilçelerinde 203 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin kardan kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ile tuzlama çalışmalarına ağırlık veriliyor. Öte yandan Şavşat-Ardahan kara yolunun Sahara Geçidi'nin yoğun yağış, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe geçici olarak kapatıldığı belirtildi.