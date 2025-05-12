PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

PKK'nın fesih kararına Kabine sonrası Erdoğan'dan ilk yorum
ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Artvin'de İnek Dördüz Doğurdu, Aile Sevinç İçinde

Artvin'de İnek Dördüz Doğurdu, Aile Sevinç İçinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Tatar ailesine ait bir inek, nadir bir durumda dördüz doğurarak büyük bir sevinç ve şaşkınlık yarattı. Aile, bu yıl gerçekleşen doğumdan memnuniyet duyarken, hayvanlarına olan sevgilerini dile getirdi.

Artvin'de bir inek dördüz doğurdu, aile büyük sevinç yaşadı

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Tatar ailesine ait bir inek, nadir görülen şekilde dördüz doğurarak büyük şaşkınlık ve sevinç yaşattı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Kayaköyde hayvancılıkla uğraşan Tatar ailesinin ineği, dördüz doğurarak hem aileyi hem de veterinerleri şaşırttı. Büyükbaş hayvanlarda ender rastlanan bu durum, Tatar ailesinde sevinçle karşılandı.

Tatar ailesine ait inek, önceki iki yıl üst üste ikiz buzağı dünyaya getirmişti. Bu yıl ise gerçekleşen doğumda dört buzağı birden dünyaya geldi. Doğumun hemen ardından buzağılardan biri yaşamını yitirirken, kalan üç buzağı ise sağlıklı bir şekilde büyüyor.

Ailenin büyüklerinden Şengül Tatar yaşadıkları şaşkınlığı ve sevinci anlatarak "Çocukluğumdan bu yana hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hem küçükbaş hem büyükbaş hayvanlarımız var. İneğimiz son iki yıldır ikiz doğuruyordu. Bu yıl dördüz doğurdu, çok şaşırdık, ama çok da sevindik. İneğimiz bizim için çok kıymetli, adeta aileden biri gibi. El üstünde tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükbaş hayvanlarda bu tür doğumların oldukça nadir görülürken, genellikle tek ya da ikiz doğumların yaygın olduğunu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BÜYÜK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.