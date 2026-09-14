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Artvin'de iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

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??????? Artvin'de, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

??????? Artvin'de, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında düzenlenen etkinlikte, Valilik önündeki Milli İrade Meydanı'nda stant kuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları İl Komitesince gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında bilgi verildi.

Çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda, ziyaretçilere tohum dağıtıldı.

Standı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nihan Usta, Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri ve katılımcılarla iklim değişikliği ve çevrenin korunması üzerine sohbet etti.

Kaynak: AA
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