Artvin'de heyelan; yol ulaşım kapandı
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü ve yol ulaşıma kapandı. Park halindeki bir TIR zarar gördü, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Kemalpaşa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda, sabah saatlerinde, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları gürültüyle kara yoluna düştü. Heyelan sırasında yolda bulunan 1 TIR, düşen kayaların isabet etmesi sonucu zarar gördü. Yol, tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. Heyelanda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolda temizleme çalışmasına başladı.