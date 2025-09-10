Artvin'de heyelan; kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı (2)
ULAŞIMA AÇILDIHeyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize- Artvin istikameti, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmanın ardından yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel