Artvin'de heyelan; kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı (2)

Artvin'de heyelan; kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı (2)
ULAŞIMA AÇILDIHeyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize- Artvin istikameti, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmanın ardından yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize- Artvin istikameti, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmanın ardından yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

