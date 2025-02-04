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Artvin'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Artvin'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
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Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında yapılan toplantıda, güvenlik tedbirleri ve asayiş konuları görüşüldü. Toplantıya Batum Başkonsolosu da katıldı.

Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Sarp Hudut Mülki İdare Amirliği Salonunda düzenlenen toplantıya, Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs ve kurul üyeleri katıldı.

Vali Ergün, güvenlik ve asayişin sağlanmasında tüm kurum ve birimlerin iş birliği içinde çalışmasının önemini vurguladı.

Ergün, güvenlik güçlerine ve diğer ilgili kurumlara gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Toplantıda, il genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık, asayiş, aranan şahıslar, düzensiz göç, trafik, Sarp Sınır Kapısı'ndaki güvenlik tedbirleri başta olmak üzere güvenlik ve asayiş tedbirlerine ilişkin hususlar görüşüldü.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
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