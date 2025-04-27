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Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Üzerine Operasyon: 2 Tutuklama

Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Üzerine Operasyon: 2 Tutuklama
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Artvin İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişiyi tutukladı. Ekipler, Yusufeli Çağlayan köyü mevkisinde araziye saklanan 10 düzensiz göçmeni tespit etti.

Artvin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, devriye görevi yaptıkları sırada Yusufeli Çağlayan köyü mevkisinde araziye saklanan 10 düzensiz göçmeni tespit etti.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptıkları iddia edilen Z.Ç. (47) ve M.Ş. (32) gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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