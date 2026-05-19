Haberler

Artvin'de şiddetli sağanak: Dere taştı, yol çöktü, turist kafilesi mahsur kaldı

Artvin'de şiddetli sağanak: Dere taştı, yol çöktü, turist kafilesi mahsur kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Aralık Köyü Deresi taştı. Taşkında bir köprü yıkılırken, Borçka-Muratlı kara yolu hasar gördü ve 6 köyün yolu ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan bir turist kafilesi, hasarlı köprüyü yaya olarak geçerek kurtuldu. Ekipler yolları açmak için çalışma başlattı.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Aralık Köyü Deresi taştı, taşkında bir kısmı hasar gören Borçka-Muratlı kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan bir turist kafilesi ise hasar gören köprüden yaya olarak karşıya geçti.

İlçede etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle debisi yükselen Aralık Köyü Deresi taştı. Taşkında dere üzerinde bulunan bir köprü sulara kapılıp yıkılırken, Borçka-Muratlı kara yolunun bir kısmının hasar görmesi sonucu 6 köy ile Karagöl ve Yukarı Klaskur köylerine giden yol ulaşıma kapandı. Afet anında bölgede bulunan bir turist kafilesi mahsur kaldı. Kafile, selden hasar gören bir köprüyü yaya olarak kullanarak bölgeden uzaklaşırken, ekipler kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz

Dünya Trump'ın açıklamasını bekliyor, saldırı emrini her an verebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi

Bayram töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca ortalık karıştı
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın

Canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

Daha imza atmadan kalemini kırdı! İşte gönderilmesini istediği isim
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi: İmzalar atıldı

Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi: İmzalar atıldı
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun