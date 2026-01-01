Artvin'deki çığda ölü sayısı 2'ye çıktı; kayıp çoban aranıyor
Artvin'in Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığ felaketinde Afgan çobanın cansız bedenine ulaşılırken, ölü sayısı ikiye yükseldi. Ekipler diğer bir çobanın aranmasına devam ediyor.
AFGAN ÇOBANIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda düşen çığda ölü sayısı 2'ye çıktı. Kar altında kalan çobanlardan Suat Temel'in ardından Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin, Bülent Gezer'i arama çalışmaları sürüyor.
