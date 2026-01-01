Haberler

Artvin'deki çığda ölü sayısı 2'ye çıktı; kayıp çoban aranıyor

Artvin'deki çığda ölü sayısı 2'ye çıktı; kayıp çoban aranıyor
Güncelleme:
Artvin'in Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığ felaketinde Afgan çobanın cansız bedenine ulaşılırken, ölü sayısı ikiye yükseldi. Ekipler diğer bir çobanın aranmasına devam ediyor.

AFGAN ÇOBANIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda düşen çığda ölü sayısı 2'ye çıktı. Kar altında kalan çobanlardan Suat Temel'in ardından Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin, Bülent Gezer'i arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
500

