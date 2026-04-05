Haberler

Artvin'de çığ bölgesinde gözlemsel etüt ve kar rasatı çalışması yapıldı

Artvin'de çığ bölgesinde gözlemsel etüt ve kar rasatı çalışması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan gözlemsel etüt ve kar rasatı çalışmaları sonucunda, arama kurtarma faaliyetleri için alanın uygun olmadığı belirlendi. İncelemeler düzenli olarak sürdürülecek.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaklaşık üç ay önce çığ düşen bölgede, gözlemsel etüt ve kar rasatı çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Artvin AFAD Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erzurum ve Artvin AFAD'da görevli 11 kişilik ekip, ilçeye bağlı Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ bölgesinde dün inceleme yaptı.

Yapılan fiziki ve teknik incelemeler sonucunda, mevcut şartlarda alanın arama kurtarma faaliyetleri için uygun olmadığı tespit edildi.

Sahadaki inceleme ve değerlendirme çalışmaları düzenli olarak sürdürülecek.

Köyde 31 Aralık 2025'te çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 çobanın cansız bedenine ekiplerin çalışması sonucu ulaşılmış, bir kişinin cenazesi bulunamamıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

