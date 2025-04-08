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Artvin'de Ayılar Köy Evlerine Girdi

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Artvin'in Şavşat ilçesinde kış uykusundan uyanan aç ayılar, köy evlerine girerek büyük zarar verdi. Kapı ve pencereleri kırarak içeri giren ayılar, evlerdeki yiyecekleri talan etti.

Ayılar bu kez yayla değil, köy evlerine girdi

Artvin'de aç kalan ayılar köy evlerine girdi

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar, köy evlerine dadandı. Kapı ve penceresini kıran ayılar evlerin içini darmaduman ederek yiyecek aradı.

Artvin'in Şavşat ilçesi Balıklı köyünde aç kalan ayılar köy evlerine girdi. Köyde bulunan iki evin kapı ve penceresini kıran ayılar, içeri girerek yiyecek aradı. Köydeki bulunan ve kış nedeniyle boş olan iki eve giren ayı, camı kırarak evin içine girdi. Evde bulunan reçel kavanozlarını kırıp reçelleri tüketen ayılar, evde büyük zarara yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Güncel
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