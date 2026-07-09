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Artvin'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Artvin'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
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Artvin'de eş zamanlı operasyonlarda Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere barınma sağlayıp kaçakçılık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ARTVİN'de eş zamanlı operasyonlarda, aralarında sahte ikamet kartı kullananların ve aranan 1 şüphelinin de bulunduğu Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere barınma imkanı sağlayıp kaçakçılık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, kent genelinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu tespit edilen 8 adrese 7 Temmuz'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan incelemelerde, göçmenlerden 41'inin Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilip, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı işlemleri başlatıldı.

ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sahte ikamet kartı kullandığı belirlenen 4 kişi hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapılırken, yakalananlardan birinin 'Yaralama' suçundan arandığı ortaya çıktı. Uluslararası koruma belgesi bulunduğu anlaşılan 15 göçmen ise kayıtlı oldukları illere gönderildi.

Öte yandan, göçmenlere barınma imkanı sağlayarak düzensiz göçe aracılık ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli hakkında da 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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