Artvin-Ardanuç Yolunda Kaya Düşmesi Nedeniyle Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor
Artvin-Ardanuç kara yolunda meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor. Jandarma ve karayolları ekipleri yolu güvenli hale getirmek için önlemler aldı. Kayanın kaldırılması için yarın çalışma yapılması bekleniyor.
Artvin- Ardanuç kara yolunda, kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Kara yolunun 35. kilometresindeki Ferhatlı köyü mevkisine, yamaçtan yuvarlanan kaya düştü.
Ulaşımın tek şeritten sağlandığı kara yolunda, jandarma ve karayolları ekipleri, işaret levhaları ve güvenlik şeritleriyle önlem aldı.
Kayanın parçalanarak yoldan kaldırılması için yarın çalışma yapılmasının planlandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Songül İstanbullu - Güncel