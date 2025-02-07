Artova'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
Tokat'ın Artova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı. İlçe Özel İdare ekipleri yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Tokat'ın Artova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Artova-Zile grup yolu üzerinde bulunan köylerde 11 köy yolu ulaşıma açıldı.
Köy yollarında İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yol açma, kar küreme, tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel