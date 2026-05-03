Arthill ev sahipliğinde "Müzelik Eserler Müzayedesi" düzenlenecek

Arthill ev sahipliğinde 10 Mayıs'ta hem fiziksel hem de çevrim içi ortamda eş zamanlı "Müzelik Eserler Müzayedesi" gerçekleştirilecek.

The Ritz-Carlton Süzer Plaza'da yer alan etkinlik alanında yapılacak müzayedeye, sanatseverler rezervasyon yaptırarak katılım sağlayabilecek.

Alanında uzman otoritelerin ekspertiz ve katkılarıyla hazırlanan müzayede, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türbeler, Vakıflar ve Askeri Müze uzmanlarının onayıyla hayata geçecek.

Satışa sunulan eserler, müzayede süreci boyunca Süzer Plaza'da bulunan galeride sergilenecek. Ziyaretçiler, eserleri yakından inceleyerek uzmanlardan bilgi alma imkanı bulacak.

Dijital platformlar ve mobil uygulamalar üzerinden de takip edilebilecek olan müzayedeye, ilgili web sitesi üzerinden üye olunarak katılım sağlanabilecek.