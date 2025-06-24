Arsuz'da Yıkım Sırasında Bina Devrildi: Bir Operatör Yaralandı

Arsuz'da Yıkım Sırasında Bina Devrildi: Bir Operatör Yaralandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde depremlerde ağır hasar gören 7 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü ve bir iş makinesinin üzerine fellik. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan operatörün sağlık durumu iyi.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, depremlerde ağır hasarlı 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine devrildi.

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Depremlerde hasar gören ve yıkım kararı alınan 7 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında bir anda çöktü. Binanın yıkılan bölümü, çalışma yapan iş makinesinin üzerine devrildi. Kazadan yaralı kurtarılan operatör, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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