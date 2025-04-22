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Arsuz'da Pencere Korkuluğunda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Arsuz'da Pencere Korkuluğunda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir apartman dairesinin pencere korkuluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Olay, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle ortaya çıktı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde pencere korkuluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.

Şarkonak Mahallesi'ndeki apartman dairesinin pencere korkuluğunda bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.

İtfaiye aracının merdiveniyle balkona çıkan ekip, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

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Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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