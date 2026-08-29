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Arsuz'da Gastro Fest alanı fırtınada zarar gördü

Arsuz'da Gastro Fest alanı fırtınada zarar gördü
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gastro Fest'in alanı, gece etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle büyük hasar gördü. Çok sayıda çadır uçtu, stantlar ve ekipmanlar zarar gördü, jeneratör patladı; esnafın ürünlerinin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gastro Fest'in alanı, gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle zarar gördü. Çok sayıda çadırın uçtuğu, stantların ve teknik ekipmanların hasar gördüğü alanda, esnafın ürünlerinin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Arsuz ilçesindeki Gözcüler Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve iki gün sürmesi planlanan Gastro Fest'in yapıldığı alanda gece saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle etkinlik alanındaki çok sayıda çadır uçarken, bazı stantlar ile ekipmanlar da zarar gördü. Etkinlik alanında kullanılan jeneratör de fırtına sırasında arızalanarak patladı. Festival alanında esnaf tarafından kurulan stantlardaki ürünlerin de kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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